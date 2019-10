The Best Cosplay From Day 3 of New York Comic Con 2019

Yesterday, October 5 was LIVE BABY. Saturdays at New York Comic Con is usually the best day when it comes to cosplay, and we were not disappointed at all. We have already captured some of the best looks from day 1 and 2 of the east coast’s biggest comic book convention. It’s time to follow that up with day 3’s best cosplay looks. Hit the gallery below to see all of them and remember to follow us at @CassiusLife_ on Twitter to see our live updates from the final day at NYCC.

1. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 2. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 3. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 4. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 5. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 6. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 7. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 8. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 9. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 10. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 11. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 12. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 13. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 14. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 15. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 16. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 17. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 18. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 19. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 20. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 21. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 22. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 23. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 24. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 25. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 26. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 27. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 28. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 29. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 30. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 31. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 32. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 33. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 34. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 35. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 36. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 37. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 38. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 39. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 40. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 41. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 42. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 43. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 44. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019 45. New York Comic Con 2019 Day 3 Source:@PhotosByBeanz New York Comic Con 2019 Day 3 cosplay,new york comic con 2019