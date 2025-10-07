Supreme Proves It Can “Take A F-cking Joke” With Fall 2025 Tee Collection

While you’re packing away all your shorts, you can still squeeze a few more weeks out of your graphic tees with a light jacket or zip-up hoodie, and Supreme has some new offerings for the front of your closet.
Introducing its Fall 2025 tee collection, Supreme starts by pulling on the heartstrings of millennials with a black tee dedicated to the 80s animated flick All Dogs Go to Heaven, featuring the movie’s name on the back and a cartoon graphic of the characters, including German Shepherd Charlie B. Barkin, on the chest.
Classic horror flick The Exorcist also gets its own shirt, with the queasy projectile vomit scene on the front, while the back says the memorable turning point of a one-liner, “Mother? What’s Wrong With Me?” In an Old English-style font. Cobranding can also be seen down the sleeve.
Another movie-inspired shirt is the “Girls” tee, which gives off Mean Girls vibes and features a graphic of five girls in different-colored preppy outfits with their shirts spelling out Supreme.
Other tees in the collection include a delinquent of a snowman who’s flipping the bird while donning an iced out chain, and a stack of cash sticking out of his pocket.
There’s also a tee that features the black and white logo on the front, with the back plainly reading, “Fuck All Yall.”
Lastly, there is a tee that shows Supreme not taking itself too seriously, with text across the chest reading, “It’s just a joke. Can’t you take a fucking joke? It’s all just a bit fucking joke. Everything’s a joke. Life’s a joke. Ha ha ha!”
Supreme’s 2025 fall tee collection will be available on the brand’s webstore and in its brick-and-mortar locations starting October 9, with an additional launch in Asia on October 11.
Get a better look at the seven tee collection below.
1. Supreme Fall Tee Collection 2025
2. Supreme Fall Tee Collection 2025
3. Supreme Fall Tee Collection 2025
4. Supreme Fall Tee Collection 2025
5. Supreme Fall Tee Collection 2025
6. Supreme Fall Tee Collection 2025
7. Supreme Fall Tee Collection 2025
8. Supreme Fall Tee Collection 2025
9. Supreme Fall Tee Collection 2025
10. Supreme Fall Tee Collection 2025
11. Supreme Fall Tee Collection 2025
12. Supreme Fall Tee Collection 2025
13. Supreme Fall Tee Collection 2025
14. Supreme Fall Tee Collection 2025
15. Supreme Fall Tee Collection 2025
16. Supreme Fall Tee Collection 2025
17. Supreme Fall Tee Collection 2025
18. Supreme Fall Tee Collection 2025
19. Supreme Fall Tee Collection 2025
20. Supreme Fall Tee Collection 2025
21. Supreme Fall Tee Collection 2025
22. Supreme Fall Tee Collection 2025
23. Supreme Fall Tee Collection 2025
