Supreme Reveals Fall/Winter 2025 Collection With Wu-Tang, Playboi Carti, & “F-ck The President” Graphics

Published on August 25, 2025

Summer is wrapping up, and Supreme is prepping a collection to carry you through the frigid winter months.

The New York skate brand recently announced its 2025 Fall/Winter collection, and you’re going to need to find some new closet space.

Starting with the jackets, is a collaboration with Vanson for a b.b. simon jacket. Dressed in three colors —black, brown, or orange— the USA-made piece is outfitted with metal studs highlighting all the stitch points of the buttery leather, with Vanson patches on the arms and a star-backed Supreme logo on the rear.

Supreme Fall/Winter 2025 Collection

Source: Supreme / Supreme

b.b. simon’s signature metal studs are seen again on a quilted work jacket made of canvas, with limited branding, and a red plaid colorway that pops. Plus, there are pants in that plaid, as well as blue and black to match. 

If puffers are more your style, there’s a set in black, white, and purple. They’re stuffed with Primaloft and lambkin leather on the shoulder panels, a removable hood, and a low-key scripted logo on the back.

More jackets include a lambskin blazer, a hooded workout jacket with an all-over newspaper print, and a five-piece zip-up hoodie set with a scripted logo on the front. The brand’s founding city even gets some love in all-over printed fleece jackets. 

If you’re a box logo purist, there are several of those, including a zip hoodie with a pink logo and a camo option.

Staten Island’s own Wu-Tang even gets a group photo hoodie, complete with a rear “36 Chambers of Death” print on the back featuring a sword. The group also receives some Shaolin-themed hockey jerseys, too, and RZA’s face on a gold-leaf-accented mug. 

Supreme Fall/Winter 2025 Collection

Source: Supreme / Supreme

Born rebels, there are zipped hoodie options that read “I Don’t Give A F-ck” on the forearm, and another seemingly minimalist hoodie, but the back shows angels playing with a message that reads “F-ck the president.”

Playboi Carti has also joined the list of stars to get their own photo tees, which feature him half-wearing a box logo tee, donning shades, and holding a red bandana.

Supreme also delivered new hats with six-panel options, —some including Vanson leather—, five-panels depicting Jesus, b.b. simon’s studs, and some more subtle adjustable New Era head pieces. Other items include a set of new backpacks, duffel bags, messengers, and shoulder bags.

Supreme Fall/Winter 2025 Collection

Source: Supreme / Supreme

For the completely impractical, there’s even a four-passenger golf cart, an arcade basketball game, skis, Jacob & Co. sterling silver chains, Riddell football helmets, traffic cones, and more.

Check out the entire collection below while we wait for Supreme’s e-store to reopen.

1. Supreme Fall/Winter 2025 Collection

Playboi Carti supreme Wu-Tang Clan
