Supreme Reveals Fall/Winter 2025 Collection With Wu-Tang, Playboi Carti, & “F-ck The President” Graphics

Summer is wrapping up, and Supreme is prepping a collection to carry you through the frigid winter months.
The New York skate brand recently announced its 2025 Fall/Winter collection, and you’re going to need to find some new closet space.
Starting with the jackets, is a collaboration with Vanson for a b.b. simon jacket. Dressed in three colors —black, brown, or orange— the USA-made piece is outfitted with metal studs highlighting all the stitch points of the buttery leather, with Vanson patches on the arms and a star-backed Supreme logo on the rear.
b.b. simon’s signature metal studs are seen again on a quilted work jacket made of canvas, with limited branding, and a red plaid colorway that pops. Plus, there are pants in that plaid, as well as blue and black to match.
If puffers are more your style, there’s a set in black, white, and purple. They’re stuffed with Primaloft and lambkin leather on the shoulder panels, a removable hood, and a low-key scripted logo on the back.
More jackets include a lambskin blazer, a hooded workout jacket with an all-over newspaper print, and a five-piece zip-up hoodie set with a scripted logo on the front. The brand’s founding city even gets some love in all-over printed fleece jackets.
If you’re a box logo purist, there are several of those, including a zip hoodie with a pink logo and a camo option.
Staten Island’s own Wu-Tang even gets a group photo hoodie, complete with a rear “36 Chambers of Death” print on the back featuring a sword. The group also receives some Shaolin-themed hockey jerseys, too, and RZA’s face on a gold-leaf-accented mug.
Born rebels, there are zipped hoodie options that read “I Don’t Give A F-ck” on the forearm, and another seemingly minimalist hoodie, but the back shows angels playing with a message that reads “F-ck the president.”
Playboi Carti has also joined the list of stars to get their own photo tees, which feature him half-wearing a box logo tee, donning shades, and holding a red bandana.
Supreme also delivered new hats with six-panel options, —some including Vanson leather—, five-panels depicting Jesus, b.b. simon’s studs, and some more subtle adjustable New Era head pieces. Other items include a set of new backpacks, duffel bags, messengers, and shoulder bags.
For the completely impractical, there’s even a four-passenger golf cart, an arcade basketball game, skis, Jacob & Co. sterling silver chains, Riddell football helmets, traffic cones, and more.
Check out the entire collection below while we wait for Supreme’s e-store to reopen.
1. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
2. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
3. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
4. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
5. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
6. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
7. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
8. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
9. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
10. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
11. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
12. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
13. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
14. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
15. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
16. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
17. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
18. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
19. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
20. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
21. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
22. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
23. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
24. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
25. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
26. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
27. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
28. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
29. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
30. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
31. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
32. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
33. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
34. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
35. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
36. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
37. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
38. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
39. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
40. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
41. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
42. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
43. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
44. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
45. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
46. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
47. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
48. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
49. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
50. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
51. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
52. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
53. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
54. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
55. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
56. Supreme Fall/Winter 2025 Collection
