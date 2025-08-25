Supreme Reveals Fall/Winter 2025 Collection With Wu-Tang, Playboi Carti, & “F-ck The President” Graphics

Summer is wrapping up, and Supreme is prepping a collection to carry you through the frigid winter months.

The New York skate brand recently announced its 2025 Fall/Winter collection, and you’re going to need to find some new closet space.

Starting with the jackets, is a collaboration with Vanson for a b.b. simon jacket. Dressed in three colors —black, brown, or orange— the USA-made piece is outfitted with metal studs highlighting all the stitch points of the buttery leather, with Vanson patches on the arms and a star-backed Supreme logo on the rear.

b.b. simon’s signature metal studs are seen again on a quilted work jacket made of canvas, with limited branding, and a red plaid colorway that pops. Plus, there are pants in that plaid, as well as blue and black to match.

Love Style & Fashion? Get more! Join the Cassius Life Newsletter Thank you for subscribing! We care about your data. See our privacy policy.

If puffers are more your style, there’s a set in black, white, and purple. They’re stuffed with Primaloft and lambkin leather on the shoulder panels, a removable hood, and a low-key scripted logo on the back.

More jackets include a lambskin blazer, a hooded workout jacket with an all-over newspaper print, and a five-piece zip-up hoodie set with a scripted logo on the front. The brand’s founding city even gets some love in all-over printed fleece jackets.

If you’re a box logo purist, there are several of those, including a zip hoodie with a pink logo and a camo option.

Staten Island’s own Wu-Tang even gets a group photo hoodie, complete with a rear “36 Chambers of Death” print on the back featuring a sword. The group also receives some Shaolin-themed hockey jerseys, too, and RZA’s face on a gold-leaf-accented mug.

Born rebels, there are zipped hoodie options that read “I Don’t Give A F-ck” on the forearm, and another seemingly minimalist hoodie, but the back shows angels playing with a message that reads “F-ck the president.”

Playboi Carti has also joined the list of stars to get their own photo tees, which feature him half-wearing a box logo tee, donning shades, and holding a red bandana.

Supreme also delivered new hats with six-panel options, —some including Vanson leather—, five-panels depicting Jesus, b.b. simon’s studs, and some more subtle adjustable New Era head pieces. Other items include a set of new backpacks, duffel bags, messengers, and shoulder bags.

For the completely impractical, there’s even a four-passenger golf cart, an arcade basketball game, skis, Jacob & Co. sterling silver chains, Riddell football helmets, traffic cones, and more.

Check out the entire collection below while we wait for Supreme’s e-store to reopen.

1. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 2. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 3. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 4. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 5. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 6. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 7. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 8. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 9. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 10. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 11. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 12. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection 13. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 14. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 15. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 16. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 17. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 18. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 19. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 20. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 21. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection 22. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 23. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 24. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 25. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 26. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 27. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 28. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 29. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 30. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 31. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 32. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 33. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 34. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 35. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 36. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 37. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 38. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 39. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 40. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 41. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 42. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 43. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 44. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 45. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 46. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 47. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 48. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 49. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 50. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 51. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 52. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 53. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 54. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 55. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme 56. Supreme Fall/Winter 2025 Collection Source:Supreme Supreme Fall/Winter 2025 Collection suppreme