Style & Fashion

Supreme Connects With Fox Racing To Prepare You For A Long Winter

Published on October 21, 2025

Fox, one of the most premier brands in motorsport, has reunited with Supreme for a Fall collection to ensure your winter jacket collection is up to par.

First up is a shiny down puffer in Fox’s typical logo-heavy style, featuring patches going down the sleeves and some cobranding on the chest. There’s a loud red and white option or the more subdued blacked-out version with royal blue detailing. 

Also appearing is a set of tough-looking hooded work jackets in denim and black. As usual, Supreme is known for its matching sets, so a pair of jeans is available to complement the sturdy zip-ups perfectly.

Supreme X Fox Racing Fall 2025

Source: Supreme

Cozy sweaters also pop up in a clean, creamy colorway and a black/yellow one, too.

Elsewhere, Supreme slaps its tree camo on a zip-up hoodie and accents it with racing-style lines in lime green, with Supreme’s founding year, ’94, across the back, like a jersey. 

Of course, there are other colorways, such as Black, White/Pink, and one with shades of blue. All of which have cuffed sweatpants to match.

Long-sleeve tees will also be available, including one featuring original artwork by Ben Trogdon, which showcases zoomed-in depictions of city life, with lightning bolts over the shoulders and “Supreme” circling the waist. The typical DMX jerseys will also be available before Supreme shows off some new accessories.

Supreme X Fox Racing Fall 2025

Source: Supreme

There are a few six-panel hats, beanies, DMX V1 helmets, bomber gloves, and DMX Raceframe Impact Chest Guard that hypebeasts will surely find a way to rock casually.

The latest Supreme x Fox Racing collection drops on October 23 and in Asia on October 25. Get a better look at the entire collection below.

supreme
