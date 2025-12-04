Subscribe
Close
Style & Fashion

LA-Based Brand Madhappy Adds A Modern, Optimistic Perspective To The Chuck 70 In First Collab With Converse

Published on December 4, 2025
Comments

Share this

Share this link via

Or copy link

Source: Converse / Madhappy

Converse announced its first-ever collaboration with Los Angeles-based clothing brand Madhappy, which will bring three flavors of the footwear company’s iconic Chuck 70 silhouette.

The Madhappy collaboration was announced on Thursday, and when it launches, it will feature minimalist takes on the Chuck 70, with Madhappy’s flair for a modern, optimistic perspective.

Related Stories

Per Converse: The Chuck has lived through decades, served as a canvas for various subcultures, accompanied all sorts of creators – yet it remains an enduring classic. Now, Madhappy breathes its uplifting ethos into the silhouette through intentional details, premium materials, and hand-done finishes, achieving a timeless but refreshed look. Worn-in but elevated. 

The Madhappy & Converse Chuck 70 collection embraces a refined design approach through three distinct colorways – Vintage White, Black, and a cloudy Thunder Daze – that ground the lineup in universal, neutral hues. Deliberately distressed, a heavy-washed canvas upper with raw edges paired with a burnished foxing tape and toecap achieve a lived-in aesthetic. Thoughtful material contrasts, including a suede heel accent, suede Madhappy star logo, and felt Chuck patch add depth and texture to subtly polish the understated design. 

Converse x Madhappy

Source: Converse

This latest collaboration comes on the heels of Nike x Converse’s collaboration with the hit Netflix original series Stranger Things, which is currently airing its fifth and final season. 

The Converse x Madhappy collection drops on Friday, December 5, via Madhappy.com, Madhappy Shops, Converse.com, and select retailers and will cost $130.

To see more photos from the collection, including shots from the campaign starring Enya Umanzor and photographed by Gilian Garcia, click the gallery below. 

 

 

1. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

2. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

3. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

4. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

5. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

6. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

7. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

8. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

9. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

10. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

11. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

12. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

13. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

14. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

15. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

16. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

17. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

18. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

19. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

20. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

21. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

22. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

23. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

24. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

25. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

26. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

27. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

28. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

29. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

30. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

31. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

32. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

33. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

34. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

35. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

36. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

37. Converse x Madhappy

Converse x Madhappy Source:Madhappy

Converse x Madhappy converse,madhappy

Stories from Our Partners

More from Cassius Life

You May Also Like

Black family watching Christmas movies on living room couch

22 Black Christmas Movies To Watch Every Holiday Season

Global Grind
Christmas, portrait and selfie of family, home and bonding on December holiday, excited and together. Interracial, man and woman with children on Xmas, celebration and photography for festive season

9 Of The Best Black Christmas Songs Of All Time

Global Grind

Milagro Gramz Trolls Megan Thee Stallion Following Jury's Decision Against Her

Hip-Hop Wired
Duane Davis Appears In A Vegas Court For Hearing In Tupac Murder Case

Keffe D’s Tupac Murder Trial Pushed Back To 2026

Hip-Hop Wired

Cassius Life

Quick Links

Legal

Subscribe
Close