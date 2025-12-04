LA-Based Brand Madhappy Adds A Modern, Optimistic Perspective To The Chuck 70 In First Collab With Converse

Converse announced its first-ever collaboration with Los Angeles-based clothing brand Madhappy, which will bring three flavors of the footwear company’s iconic Chuck 70 silhouette.
The Madhappy collaboration was announced on Thursday, and when it launches, it will feature minimalist takes on the Chuck 70, with Madhappy’s flair for a modern, optimistic perspective.
Per Converse: The Chuck has lived through decades, served as a canvas for various subcultures, accompanied all sorts of creators – yet it remains an enduring classic. Now, Madhappy breathes its uplifting ethos into the silhouette through intentional details, premium materials, and hand-done finishes, achieving a timeless but refreshed look. Worn-in but elevated.
The Madhappy & Converse Chuck 70 collection embraces a refined design approach through three distinct colorways – Vintage White, Black, and a cloudy Thunder Daze – that ground the lineup in universal, neutral hues. Deliberately distressed, a heavy-washed canvas upper with raw edges paired with a burnished foxing tape and toecap achieve a lived-in aesthetic. Thoughtful material contrasts, including a suede heel accent, suede Madhappy star logo, and felt Chuck patch add depth and texture to subtly polish the understated design.
This latest collaboration comes on the heels of Nike x Converse’s collaboration with the hit Netflix original series Stranger Things, which is currently airing its fifth and final season.
The Converse x Madhappy collection drops on Friday, December 5, via Madhappy.com, Madhappy Shops, Converse.com, and select retailers and will cost $130.
To see more photos from the collection, including shots from the campaign starring Enya Umanzor and photographed by Gilian Garcia, click the gallery below.
1. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
2. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
3. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
4. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
5. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
6. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
7. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
8. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
9. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
10. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
11. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
12. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
13. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
14. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
15. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
16. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
17. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
18. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
19. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
20. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
21. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
22. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
23. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
24. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
25. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
26. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
27. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
28. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
29. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
30. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
31. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
32. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
33. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
34. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
35. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
36. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy
37. Converse x MadhappySource:Madhappy
Converse x Madhappy converse,madhappy