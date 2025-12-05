A Closer Look At Ralph Lauren’s Entire (Very Patriotic) Team USA Winter Olympics Collection

The February opening ceremony for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics is quickly approaching. Before undiscovered Team USA athletes launch themselves into pop culture stardom, it’s America’s duty to make sure they look good doing it.

And what American outfitter is better than the originator of Americana, Ralph Lauren?

For its 20th time dressing American athletes for the opening and closing ceremonies, RL went with bold red, white, and blue designs featuring prominent Olympic rings and flags, showcasing American pride.

“It’s the proudest moment for our country, as these athletes take the stage,” Ralph Lauren chief branding and innovation officer David Lauren told USA Today Sports. “If we can make them look great in Italy, we’ve scored.”

But it’s not just the athletes who can look good, because the entire collection is also available for purchase on its website.

The standout pieces began with the first thing we’ll see on the athletes: the cream-colored opening ceremony toggle coat made of wool. Detailing includes an Olympic patch and a Polo logo on the chest, as well as a flag on the arm of the $1,998 coat. There’s also a navy version that’s especially made for the flag bearer. Beneath that, athletes will rock the $698 sweater, also made of wool with a stitched flag on the front and patterns. You can complete the look with a pair of matching wool pants.

The American flag is firmly planted once again on the ankle of a pair of Vibram-equipped classic work boots, done up in suede and leather detailing.

Other options include more casual down jackets, Polo-branded base layers, color-blocking sweaters and t-shirts, mock necks, mittens, and sneakers.

Graphics range from interlocking Olympic rings, Polo horses, and of course, the Polo bear dressed in his winter’s best. Belts, hats, socks, card cases, leather totes, towels, and more round out the accessories.

Ahead of the 2026 Olympic Games, check out the entire collection below.

1. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 2. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 3. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 4. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 5. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 6. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 7. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 8. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 9. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 10. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 11. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 12. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 13. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 14. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 15. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 16. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 17. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 18. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 19. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 20. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 21. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 22. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 23. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 24. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 25. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 26. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 27. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 28. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 29. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 30. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 31. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 32. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 33. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 34. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 35. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 36. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 37. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 38. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 39. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 40. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 41. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 42. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren 43. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren