Subscribe
Close
Style & Fashion

A Closer Look At Ralph Lauren’s Entire (Very Patriotic) Team USA Winter Olympics Collection

Published on December 5, 2025
Comments

Share this

Share this link via

Or copy link

The February opening ceremony for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics is quickly approaching. Before undiscovered Team USA athletes launch themselves into pop culture stardom, it’s America’s duty to make sure they look good doing it.

And what American outfitter is better than the originator of Americana, Ralph Lauren?

For its 20th time dressing American athletes for the opening and closing ceremonies, RL went with bold red, white, and blue designs featuring prominent Olympic rings and flags, showcasing American pride.

“It’s the proudest moment for our country, as these athletes take the stage,” Ralph Lauren chief branding and innovation officer David Lauren told USA Today Sports. “If we can make them look great in Italy, we’ve scored.” 

But it’s not just the athletes who can look good, because the entire collection is also available for purchase on its website.

The standout pieces began with the first thing we’ll see on the athletes: the cream-colored opening ceremony toggle coat made of wool. Detailing includes an Olympic patch and a Polo logo on the chest, as well as a flag on the arm of the $1,998 coat. There’s also a navy version that’s especially made for the flag bearer. Beneath that, athletes will rock the $698 sweater, also made of wool with a stitched flag on the front and patterns. You can complete the look with a pair of matching wool pants.

The American flag is firmly planted once again on the ankle of a pair of Vibram-equipped classic work boots, done up in suede and leather detailing.

Other options include more casual down jackets, Polo-branded base layers, color-blocking sweaters and t-shirts, mock necks, mittens, and sneakers.

Graphics range from interlocking Olympic rings, Polo horses, and of course, the Polo bear dressed in his winter’s best. Belts, hats, socks, card cases, leather totes, towels, and more round out the accessories.

Ahead of the 2026 Olympic Games, check out the entire collection below.

1. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

2. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

3. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

4. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

5. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

6. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

7. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

8. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

9. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

10. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

11. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

12. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

13. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

14. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

15. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

16. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

17. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

18. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

19. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

20. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

21. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

22. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

23. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

24. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

25. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

26. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

27. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

28. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

29. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

30. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

31. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

32. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

33. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

34. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

35. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

36. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

37. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

38. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

39. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

40. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

41. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

42. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

43. Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics Source:Ralph Lauren

Ralph Lauren X Milano Cortina 2026 Winter Olympics ralph lauren

Related Tags

2026 olympics polo ralph lauren

Stories from Our Partners

More from Cassius Life

You May Also Like

Waymo driverless test car, a Jaguar I-PACE electric vehicle and street scene, Manhattan, New York City, New York, USA

Driverless Waymo Vehicle Cruises Through Tense Police Situation In L.A. With Passenger Inside

Hip-Hop Wired
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025

The Blueprint: How Jay-Z Became A Billionaire

Hip-Hop Wired
Black family watching Christmas movies on living room couch

22 Black Christmas Movies To Watch Every Holiday Season

Global Grind
Christmas, portrait and selfie of family, home and bonding on December holiday, excited and together. Interracial, man and woman with children on Xmas, celebration and photography for festive season

9 Of The Best Black Christmas Songs Of All Time

Global Grind

Cassius Life

Quick Links

Legal

Subscribe
Close