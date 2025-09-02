Subscribe
Style & Fashion

Everything You Need To Know About The New Supreme X Nike SB Dunk Collection

Published on September 2, 2025

More than 20 years after their inaugural collaboration, Nike and Supreme are teaming up again for some skateboard-ready goodness.

The New York skate brand is dropping five new colorways of the Nike SB Dunk Low.

First up is a suede pair done up in purple and gray panels, complete with a black swoosh. There’s also a ’94 hit on the heel, representing Supreme’s founding year.

Then there’s the clean white leather pair with a reflective Swoosh and a matching silver heel embroidery. 

Suede pops up on a blue pair with black offsetting the tongue through the toe panel as well as the side. The materials switch up again with a winter-ready olive green suede option, finished off with a blacked-out nubuck upper and tongue. Lastly, there’s an all black nubuck option finished off with a rich red liner and matching laces.

As with all SB Dunk Lows, that plush  Zoom Air unit in the heel is paired with the padded mesh tongue. For a subtle pop, there’s a metallic logo detailing, Supreme’s iconic red and white logo spotted on the footbed, and if you squint, you can see the embossed logo on the midsole.

While it’s natural to pick your favorite colorways, sneakerhead purists will be happy to know they’re regional releases, so getting your hands on some won’t be too easy, especially with those new tariffs kicking in.

The press release states: “the White and Black color ways will be available worldwide. The Blue color way will be available exclusively in North America. The purple colorway will be available exclusively in Europe and the UK. The Green color way will be available exclusively in Asia.”

The five pairs will release in their designated countries with American and European drops on September 4, and Asian releases to follow on September 6.

Get a better look at the entire collection below.

1. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

2. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

3. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

4. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

5. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

6. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

7. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

8. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

9. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

10. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

11. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

12. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

13. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

14. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

15. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

16. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

17. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

18. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

19. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

20. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

21. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

22. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

23. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

24. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

25. Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 Source:Supreme

Supreme/ Nike SB Dunk Low 2025 nike,supreme

