Style & Fashion

Bundle Up: Supreme Taps True Religion For A Cozy Winter Collection

Published on November 17, 2025

Supreme’s hoping you haven’t finalized your winter jacket rotation by dropping off its latest True Religion collaboration.

Leading the collection is a series of puffer jackets in a green camo, black, or denim-looking option, all outfitted with True Religion’s signature pronounced stitching. Each comes with three pockets bearing the horseshoe logo, a co-branding hit on the back, and a removable faux fur-lined hood. There are also matching patchwork cargo pants in each of the three colorways.

A similar design is then applied to a leather trucker jacket available in brown or black, which also comes with loose-fit leather pants for a complete look.

True Religion’s love for flannel shows up on a series of quilted, lined plaid flannel shirts with another co-branding logo across the shoulders.

Appliqué polos are also dropping in washed navy, red, camo, and black, with Supreme’s founding year, 94, as a patch on the sleeve. The front of the polo finds a horseshoe plastered atop Supreme’s logo, with the guitar-playing Buddha logo on one shoulder and “TRU” on the other. 

Those same colorways find their way onto a couple of zip-up hoodies with matching sweatpants for a full cozy fit.

The collection rounds out with some accessories, beginning with earflap 5-panel hats that are lined with faux fur to keep you warm yet stylish. Adding to the headwear are mesh back 6-Panel caps and beanies with Supreme’s name on True Religion’s signature denim patch.

The Supreme x True Religion collection will be available on November 20  and hit Asia on November 22.

Get a better look at the entire collection below.

1. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection

Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme

Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme

2. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection

Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme

Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme

