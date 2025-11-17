Bundle Up: Supreme Taps True Religion For A Cozy Winter Collection

Supreme’s hoping you haven’t finalized your winter jacket rotation by dropping off its latest True Religion collaboration.

Leading the collection is a series of puffer jackets in a green camo, black, or denim-looking option, all outfitted with True Religion’s signature pronounced stitching. Each comes with three pockets bearing the horseshoe logo, a co-branding hit on the back, and a removable faux fur-lined hood. There are also matching patchwork cargo pants in each of the three colorways.

A similar design is then applied to a leather trucker jacket available in brown or black, which also comes with loose-fit leather pants for a complete look.

True Religion’s love for flannel shows up on a series of quilted, lined plaid flannel shirts with another co-branding logo across the shoulders.

Appliqué polos are also dropping in washed navy, red, camo, and black, with Supreme’s founding year, 94, as a patch on the sleeve. The front of the polo finds a horseshoe plastered atop Supreme’s logo, with the guitar-playing Buddha logo on one shoulder and “TRU” on the other.

Those same colorways find their way onto a couple of zip-up hoodies with matching sweatpants for a full cozy fit.

The collection rounds out with some accessories, beginning with earflap 5-panel hats that are lined with faux fur to keep you warm yet stylish. Adding to the headwear are mesh back 6-Panel caps and beanies with Supreme’s name on True Religion’s signature denim patch.

The Supreme x True Religion collection will be available on November 20 and hit Asia on November 22.

Get a better look at the entire collection below.

1. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 2. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 3. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 4. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 5. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 6. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 7. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 8. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 9. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 10. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 11. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 12. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 13. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 14. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 15. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 16. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 17. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 18. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 19. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 20. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 21. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 22. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 23. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 24. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 25. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 26. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 27. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 28. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 29. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 30. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 31. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 32. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 33. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 34. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 35. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 36. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 37. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 38. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 39. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 40. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 41. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 42. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 43. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 44. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 45. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 46. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 47. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 48. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 49. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 50. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 51. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 52. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 53. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme 54. Supreme X True Religion Fall 2025 Collection Source:Supreme Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme