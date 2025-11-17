Bundle Up: Supreme Taps True Religion For A Cozy Winter Collection

Supreme’s hoping you haven’t finalized your winter jacket rotation by dropping off its latest True Religion collaboration.
Leading the collection is a series of puffer jackets in a green camo, black, or denim-looking option, all outfitted with True Religion’s signature pronounced stitching. Each comes with three pockets bearing the horseshoe logo, a co-branding hit on the back, and a removable faux fur-lined hood. There are also matching patchwork cargo pants in each of the three colorways.
A similar design is then applied to a leather trucker jacket available in brown or black, which also comes with loose-fit leather pants for a complete look.
True Religion’s love for flannel shows up on a series of quilted, lined plaid flannel shirts with another co-branding logo across the shoulders.
Appliqué polos are also dropping in washed navy, red, camo, and black, with Supreme’s founding year, 94, as a patch on the sleeve. The front of the polo finds a horseshoe plastered atop Supreme’s logo, with the guitar-playing Buddha logo on one shoulder and “TRU” on the other.
Those same colorways find their way onto a couple of zip-up hoodies with matching sweatpants for a full cozy fit.
The collection rounds out with some accessories, beginning with earflap 5-panel hats that are lined with faux fur to keep you warm yet stylish. Adding to the headwear are mesh back 6-Panel caps and beanies with Supreme’s name on True Religion’s signature denim patch.
The Supreme x True Religion collection will be available on November 20 and hit Asia on November 22.
Get a better look at the entire collection below.
1. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
2. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
3. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
4. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
5. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
6. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
7. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
8. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
9. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
10. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
11. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
12. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
13. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
14. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
15. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
16. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
17. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
18. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
19. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
20. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
21. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
22. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
23. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
24. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
25. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
26. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
27. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
28. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
29. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
30. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
31. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
32. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
33. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
34. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
35. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
36. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
37. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
38. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
39. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
40. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
41. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
42. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
43. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
44. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
45. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
46. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
47. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
48. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
49. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
50. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
51. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
52. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
53. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme
54. Supreme X True Religion Fall 2025 CollectionSource:Supreme
Supreme X True Religion Fall 2025 Collection supreme