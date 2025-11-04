Subscribe
Style & Fashion

Kith Delivers On Hometown Pride With 2025 New York Knicks Collection

Published on November 4, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

Before Kith was a globally-known elevated streetwear brand, it was New York’s secret, and founder Ronnie Fieg still returns the label to the city with some hometown pride.

Building on its already strong ties to the Knicks with his role as the team’s first-ever Creative Director, Kith has delivered its 2025 New York Knicks collection.

Related Stories

It begins with a series of leather jackets, including a moto option with stitching across the front to depict the city’s skyline. There’s another Avirex one outfitted with Knicks patches on the arms and messaging that denotes New York City as the mecca of basketball. Hefty 800 GSM wool varsity jackets are also available for those seeking cold-weather staples.

The collection is modeled by current Knicks Karl-Anthony Towns, Miles McBride, and the newest addition from the Utah Jazz, Jordan Clarkson.

While the three of them rock their own jerseys, they also pay homage to Knickerbocker greats with button-ups and a reversible jacket that honors Bernard King on one side and Patrick Ewing on the other. Kith’s knitwear also gets some Knicks love with rugby and crewneck styles. As for fleece, Kith is offering full-zip hoodies and quarter-zips with heavy Knicks branding across the chest.

More praise is heaped on Ewing and King with old photos of them printed onto t-shirts, as well as other tees that remix the Knicks logo with the word Kith.

Many of the pieces will be available for kids, and accessories include caps, a jersey-donning teddy bear (headband and all), a mini hoop, Horween leather basketballs, and a catch-all tray that looks like a basketball court.

All the Knicks-related gear drops Wednesday, Nov. 5, the same day as the team’s annual Kith night, when the team will take on the Minnesota Timberwolves.

Sneakerheads will also appreciate the drop, thanks to New Balance getting involved with some blue/orange home-and-away-themed 993s.

Get a better look at the entire collection below.

1. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

2. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

3. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

4. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025

5. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

6. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

7. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

8. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

9. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

10. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

11. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

12. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

13. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

14. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

15. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

16. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

17. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

18. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

19. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

20. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

21. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

22. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

23. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

24. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

25. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

26. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

27. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

28. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025

29. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

30. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

31. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

32. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

33. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

34. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

35. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

36. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

37. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

38. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

39. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

40. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

41. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

42. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

43. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

44. KITH X New York Knicks Collection 2025

KITH X New York Knicks Collection 2025 Source:KITH

KITH X New York Knicks Collection 2025 kith

Related Tags

Kith new york knicks ronnie fieg

Stories from Our Partners

More from Cassius Life

You May Also Like

Hollywood Unlocked's 2nd Annual Impact Awards

Almost That Time: What’s Next For Blueface After His Release?

Hip-Hop Wired

Convicted Felon Tory Lanez Ordered To Be Deposed Again In Megan Thee Stallion's Defamation Suit

Hip-Hop Wired
Steve Carless

Warner Records President Of A&R Says Beyoncé's Beloved 'Manager' Blue Ivy Convinced Her To Make 'Brown Skin Girl' A Single

Global Grind
Janelle Monáe's Vampire Beach Presented by BACARDÍ Rum

Janelle Monáe & BACARDÍ Rum Take Over Santa Monica Pier For ‘Wondaween Festival: Vampire Beach’

Global Grind
Trending
Nationwide Double Impact
Sports

From NFL To Financial Freedom: Brandon Copeland Protects What Matters

Nationwide Double Impact
Sports

Brandon Copeland: From Pro Linebacker to Pro Investor, Turning Lessons Into Legacy

Nationwide Double Impact
Football

NFL Vet Brandon Copeland Is Teaching The Playbook For Financial Freedom

Celebrities At The Los Angeles Lakers Game
Pop Culture

Tyler, The Creator’s Brilliant Evolution Can’t Erase His Anti-Black Past

BET Hip Hop Awards 2013 - Welcome To Atlanta Party
11 Items
Pop Culture

Diddy “Woke Up With A Knife To His Throat” While In Prison But Social Media Shows No Mercy

14 Items
Sports

Ja Morant Ignites NBA World After Calling Out Kendrick Perkins For Saying He Doesn’t “F-ck with Ja” Anymore

"The Pickup" World Premiere - Arrivals
16 Items
Pop Culture

Keke Palmer’s “Southern Fried Rice” Trailer Gets Her Cooked On Social Media

Indiana Fever v Los Angeles Sparks
20 Items
Pop Culture

CASSIUS Gems: Newly Named Playboy Playmate Kysre Gondrezick’s Hottest IG Moments

Cassius Life

Quick Links

Legal

Subscribe
Close