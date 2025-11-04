Kith Delivers On Hometown Pride With 2025 New York Knicks Collection

Before Kith was a globally-known elevated streetwear brand, it was New York’s secret, and founder Ronnie Fieg still returns the label to the city with some hometown pride.
Building on its already strong ties to the Knicks with his role as the team’s first-ever Creative Director, Kith has delivered its 2025 New York Knicks collection.
It begins with a series of leather jackets, including a moto option with stitching across the front to depict the city’s skyline. There’s another Avirex one outfitted with Knicks patches on the arms and messaging that denotes New York City as the mecca of basketball. Hefty 800 GSM wool varsity jackets are also available for those seeking cold-weather staples.
The collection is modeled by current Knicks Karl-Anthony Towns, Miles McBride, and the newest addition from the Utah Jazz, Jordan Clarkson.
While the three of them rock their own jerseys, they also pay homage to Knickerbocker greats with button-ups and a reversible jacket that honors Bernard King on one side and Patrick Ewing on the other. Kith’s knitwear also gets some Knicks love with rugby and crewneck styles. As for fleece, Kith is offering full-zip hoodies and quarter-zips with heavy Knicks branding across the chest.
More praise is heaped on Ewing and King with old photos of them printed onto t-shirts, as well as other tees that remix the Knicks logo with the word Kith.
Many of the pieces will be available for kids, and accessories include caps, a jersey-donning teddy bear (headband and all), a mini hoop, Horween leather basketballs, and a catch-all tray that looks like a basketball court.
All the Knicks-related gear drops Wednesday, Nov. 5, the same day as the team’s annual Kith night, when the team will take on the Minnesota Timberwolves.
Sneakerheads will also appreciate the drop, thanks to New Balance getting involved with some blue/orange home-and-away-themed 993s.
Get a better look at the entire collection below.
1. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
2. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
3. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
4. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025
5. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
6. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
7. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
8. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
9. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
10. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
11. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
12. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
13. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
14. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
15. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
16. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
17. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
18. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
19. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
20. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
21. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
22. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
23. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
24. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
25. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
26. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
27. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
28. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025
29. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
30. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
31. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
32. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
33. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
34. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
35. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
36. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
37. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
38. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
39. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
40. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
41. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
42. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
43. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith
44. KITH X New York Knicks Collection 2025Source:KITH
KITH X New York Knicks Collection 2025 kith