Kith Delivers On Hometown Pride With 2025 New York Knicks Collection

Before Kith was a globally-known elevated streetwear brand, it was New York’s secret, and founder Ronnie Fieg still returns the label to the city with some hometown pride.

Building on its already strong ties to the Knicks with his role as the team’s first-ever Creative Director, Kith has delivered its 2025 New York Knicks collection.

It begins with a series of leather jackets, including a moto option with stitching across the front to depict the city’s skyline. There’s another Avirex one outfitted with Knicks patches on the arms and messaging that denotes New York City as the mecca of basketball. Hefty 800 GSM wool varsity jackets are also available for those seeking cold-weather staples.

The collection is modeled by current Knicks Karl-Anthony Towns, Miles McBride, and the newest addition from the Utah Jazz, Jordan Clarkson.

While the three of them rock their own jerseys, they also pay homage to Knickerbocker greats with button-ups and a reversible jacket that honors Bernard King on one side and Patrick Ewing on the other. Kith’s knitwear also gets some Knicks love with rugby and crewneck styles. As for fleece, Kith is offering full-zip hoodies and quarter-zips with heavy Knicks branding across the chest.

More praise is heaped on Ewing and King with old photos of them printed onto t-shirts, as well as other tees that remix the Knicks logo with the word Kith.

Many of the pieces will be available for kids, and accessories include caps, a jersey-donning teddy bear (headband and all), a mini hoop, Horween leather basketballs, and a catch-all tray that looks like a basketball court.

All the Knicks-related gear drops Wednesday, Nov. 5, the same day as the team’s annual Kith night, when the team will take on the Minnesota Timberwolves.

Sneakerheads will also appreciate the drop, thanks to New Balance getting involved with some blue/orange home-and-away-themed 993s.

Get a better look at the entire collection below.

